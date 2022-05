Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va incerca sa isi extinda cooperarea cu statele africane pentru a putea sa inlocuiasca importurile de gaze rusesti si a-si reduce dependenta de Moscova cu aproape doua treimi in acest an, informeaza Bloomberg.

- Tarile din Europa de Est se aliaza pentru a dezvolta proiecte si a imparti resursele, in vederea contracararii dominatiei Rusiei pe piata gazelor si a reduce dependenta UE livrarile rusesti.

- Sanctiunile occidentale au vizat pana acum bancile si companiile rusesti, dar platile pentru petrolul si gazele venit din Rusia nu au fost sistate de catre cele mai importante state ale Europei. O sanctiune cheie o reprezinta petrolul si gazele naturale rusesti. Ar insemna ca Europa sa nu mai plateasca…

- Polonia și-a inasprit tonul la adresa Germaniei și Franței, pe care le acuza de simpatii puternice pentru Moscova. Simpatiile sunt insa pentru gazul rusesc, fara de care, cel puțin in viitorul apropiat, industriile, mai ales cea a Germaniei, se vor prabuși. Țarile fost comuniste atarna și ele la gazul…

- Andrei Vlad (b1tv.ro) Oficialii statelor membre din UE se afla in stransa legatura in aceasta perioada, in vederea coordonarii pentru a impunerea de noi sancțiuni Rusiei, in contextul razboiului din Ucraina. Printre sancțiuni ar urma sa se numere incheierea importurilor de gaze naturale rusești, insa…

- Ce decizie a luat Uniunea Europeana la doar cateva zile de la invazia Ucraine! Se redeschid minele de carbune pentru a scadea dependența de gazele rusești Reprezentanții au permis acum revenirea la producerea energiei electrice pe baza de carbune. Anunțul oficial a venit chiar de la șeful politicii…

- UE renunța la tabuuri și permite redeschiderea minelor de carbune pentru a scadea dependența de gazele ruse / Timmermans, șeful Green Deal: ”Istoria a luat o alta turnura”. Uniunea Europeana se adapteaza la criza energetica amplificata de invadarea Ucrainei de catre Rusia și permite revenirea la prodcerea…

- Tari bogate in energie de la Qatar la Azerbaidjan au promis livrari de urgenta de gaze catre Europa, insa continentul realizeaza foarte repede ca nu poate inlocui cel mai mare furnizor al sau, Rusia, scrie Bloomberg. Pentru a diminua riscul unei perturbari a livrarilor de gaze rusesti in contextul…