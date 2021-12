Africa de Sud vrea să accelereze vaccinarea împotriva covid-19 Presedintele sud-african Cyril Ramaphosa a indemnat luni populatia Africii de Sud sa se vaccineze rapid - in centre de vaccinare deschise in centre comerciale, biserici sau centre sportive -, din cauza unui numar-record de contaminari cu noua varianta omicron a SARS-CoV-2, descoperita prima oara in aceasta tara la sfarsitul lui noiembrie, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Ne confruntam cu un nivel al contaminarii fara precedent de la inceputul pandemiei”, a subliniat Ramaphosa in newsletterul sau saptamanal. ”Ii indemn pe toti sud-africanii sa se vaccineze farasa mai astepte”,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

