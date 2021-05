Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Africa de Sud au prezentat, duminica, planuri conform carora vor interzice cresterea leilor in captivitate in scopul vanatorii sau pentru a fi mangaiati de turisti, pentru a se promova o experienta “mai autentica”, informeaza AFP.

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a inceput duminica o vizita in Libia, tara din Africa de Nord ce incearca sa depaseasca un deceniu de haos si instabilitate, informeaza AFP. Autoritatile libiene nu au precizat programul acestei vizite ce intervine intr-un moment in care…

- Toate traseele turistice din muntii Zarand, Codru-Moma si Gaina au fost inchise din cauza pestei porcine africane, astfel ca nu mai sunt permise activitatile recreative sau competitiile sportive, a anuntat, luni, Consiliul Judetean Arad. "Avand in vedere situatia epidemiologica de pe raza…

- Un mistreț gasit mort pe fondul de vanatoare Geaca, județul Cluj, a fost confirmat cu pesta porcina africana și a pus in alerta autoritațile, care au dispus masuri de combatere a epidemiei in doua județe, informeaza Mediafax. In urma confirmarii pestei porcine africane la mistrețul gasit…

- Autoritatile din Coreea de Sud au anuntat sâmbata, la o zi de la lansarea programului national de vaccinare anti-COVID-19, ca un nou model sofisticat de seringa, produs la plan local, permite maximizarea numarului de doze administrate dintr-o singura fiola cu ser, relateaza Yonhap.Astfel,…

- Noua tulpina COVID-19, descoperita in Africa de Sud și, ulterior, in Marea Britanie, oficial este și in Romania. Autoritațile din județul Botoșani au anunțat un focar de infectari cu noua tulpina COVID-19, la mai multe persoane. Bilanțul acestei ore este de 64 de cazuri de infectare cu noua mutație…

- Calatorii care sosesc in Anglia din tarile cu risc epidemiologic ridicat si nu respecta regulile de carantina in hoteluri introduse pentru a limita raspandirea noilor variante de coronavirus vor fi amendati, a anuntat marti ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock, transmite Reuters. ”Vom aplica…