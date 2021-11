Stiri pe aceeasi tema

- Decizia mai multor tari din lume de a interzice intrarea pe teritoriul lor a persoanelor care vin din Africa de Sud dupa descoperirea noii variante Omicron este „nejustificata”, a declarat vineri ministrul sud-african al Sanatatii, Joe Phaahla. Mai mult, Ministerul pentru Relații Internaționale și Cooperare…

- Africa de Sud si-a exprimat regretul pentru inchiderea a numeroase frontiere pentru cetatenii si turistii sai, afirmand ca este „pedepsita” pentru detectarea noii variante a coronavirusului, Omicron, informeaza France Presse si Agerpres.

- Noua tulpina a coronavirusului, suspectata ca ar putea ocoli parțial raspunsul imunitar generat de vaccinuri, ii ingrijoreaza pe specialiștii din Europa, intr-un moment in care continentul se confrunta deja cu un val pandemic puternic, scrie AFP. Uniunea Europeana intenționeaza sa sisteze toate zborurile…

- Ministrul interimar al Sanatații a hotarat sa lege valul 4 de un presupus val 5, lasand la latitudinea spitalelor daca vor sau nu sa ramana exclusiv Covid și blocand din nou accesul la tratament pentru ceilalți bolnavi. Deși județele sunt, aproape integral, in scenariul verde, Guvernul vrea sa se pregateasca…

- Israelul va permite grupurilor de turisti straini sa intre in tara fara a fi vaccinași anti-COVID-19 cu a treia doza. Turistii straini vor putea astfel calatori in Israel chiar daca au trecut mai mult de sase luni de la vaccinarea cu a doua doza. Strainii vor trebui sa indeplineasca insa o serie conditii,…

- Varianta B.1.621, descoperita prima data in Columbia, a fost clasificata ca varianta de urmarit de catre Organizația Mondiala a Sanatații luna trecuta. Joi, EMA a transmis ca monitorizarile sale vizeaza in special varianta Delta, care a devenit dominanta in lume dar ca are sub supraveghere și alte variante…