Africa de Sud programul de vaccinare cu AstraZeneca Africa de Sud a anuntat duminica suspendarea temporara a programului de vaccinare impotriva COVID-19, care urma sa inceapa in urmatoarele zile cu un milion de vaccinuri dezvoltate de Oxford si AstraZeneca, dupa un studiu care a dezvaluit eficienta „limitata” impotriva mutatiei sud-africane. Studiul, realizat de Universitatea Witwatersrand din Johannesburg si care nu a fost examinat deocamdata de institutii similare, afirma ca vaccinul britanic ofera o „protectie limitata impotriva formelor moderate ale bolii cauzate de varianta sud-africana, la adultii tineri”. „Este o problema temporara, trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

