- Presedintele Belarusului, Alexandr Lukasenko, l-a demis din functie pe prim-ministrul Andrei Kobyakov impreuna cu alti membri importanti din guvern in urma unui scandal de coruptie care a dus la arestarea a zeci de inalti oficiali, relateaza The Guardian.

- DNA a dispus clasarea acuzatiilor fata de fostul sef ANAF, Gelu Diaconu, in dosarul ce viza fapte de coruptie in legatura cu cheltuirea fondurilor europene destinate integrarii sociale a persoanelor de etnie roma, deoarece fapta nu exista. Fata de Madalin Voicu, cercetarile din dosar continua.

- Vorbind despre o ”zi mare” pentru liber-schimb, presedintele american a evocat, in gradina Casei Albe, o ”noua faza” in relatiile intre Washington si Bruxelles, dupa luni de puneri in garda si amenintari de ambele parti ale Atlanticului.Punand accentul pe vointa lor comuna de a se indrepta…

- Un dispozitiv exploziv a fost aruncat spre casa fostului lider al Sinn Fein, Gerry Adams, noaptea trecuta in Irlanda de Nord, a anuntat partidul nationalist irlandez sambata, acuzand dupa acest atac "grupuri din ce in ce mai disperate si irelevante", relateaza Reuters.Un al doilea dispozitiv…

- Orice lege se adopta, oricand vei gasi pe cineva care va beneficia de respectiva modificare, a declarat luni ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la postul Digi TV. "Va asigur ca orice lege se adopta, oricand vei gasi pe cineva care se afla in ipoteza normei si care va beneficia de respectiva…

- Fostul sef al Politiei Romane, chestorul Catalin Ionita, care si-a dat chiar ieri demisia din functie din "motive personale", a fost pus azi sub acuzare de DNA pentru trafic de influenta si fals in declaratii. Un comunicat al procurorilor remis Ziare.com precizeaza ca DNA a dispus urmarirea…

- Agentia citata aminteste ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, condamnat in 2016 la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru frauda electorala si amenintat de un verdict iminent intr-un alt proces, pretinde ca este victima unei "structuri

- Fostul presedintele sud-coreean Lee Myung-bak s-a declarat miercuri insultat de acuzatiile de coruptie impotriva sa, in cadrul primei audieri in instanta de la inculparea sa in luna martie, scrie agerpres.ro.