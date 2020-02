Africa de Sud - Numărul de rinoceri ucişi de braconieri a scăzut în 2019 Africa de Sud a inregistrat o scadere cu 23% a numarului de rinoceri ucisi de braconieri in 2019 pentru cornul lor, potrivit cifrelor oficiale date publicitatii luni, informeaza AFP.



In 2019, 594 rinoceri au fost omorati de braconieri, fata de 769 ucisi in 2018. Africa de Sud gazduieste 80% din populatia de rinoceri din intreaga lume si este tara in care acest fenomen este cel mai amplu, cu o crestere brusca in ultimul deceniu.



In 2007, fusesera inregistrate doar 13 cazuri de braconaj inainte de un varf de 1.215 in 2014, potrivit Traffic Wildlife Trade Monitoring Group.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

