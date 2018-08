Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, poarta o ''mare responsabilitate'' pentru modul in care mass-media sunt tratate pe plan international, a apreciat luni comisarul ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad al Hussein, care si-a exprimat temerea ca afirmatiile liderului american vor…

- Jurnaliștii de la revista TIME au realizat o coperta interactiva pentru a marca intalnirea de la Helsinki dintre Trump și Putin. Portretul președintelui american este transformat treptat in cel al liderului de la Kremlin. Revista puncteaza astfel controversatele declarații prin care Donald Trump s-a…

- Kim Jong Un, liderul Coreii de Nord, i-a multumit, intr-o scrisoare, presedintelui SUA, Donald Trump, pentru eforturile de imbunatatire a relatiilor bilaterale si i-a cerut "actiuni concrete".Donald Trump a postat, joi, pe Twitter o scrisoare primita de la Kim Jong Un pe 6 iulie, scrie mediafax.ro,…

- Președintele SUA, Donald Trump , a spus, marți, ca discuțiile cu Coreea de Nord ”decurg bine”, in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anunțat dupa summitul de luna trecuta dintre Donald Trump și Kim Jong-un. Casa Alba…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca persoanele care intra ilegal în Statele Unite ar trebui deportate imediat înapoi în tara de unde au venit, fara niciun proces juridic, informeaza agentia de stiri Reuters, citata de Mediafax. „Nu le putem permite…

- „Nu incerc sa fiu incorect, dar nu este ceva important salutarea unui general dintr-o armata rivala?”, a postat Brian Schatz, membru al Partidului Democrat, pe Twitter.Televiziunea de stat a Coreei de Nord a fost prima care a difuzat un videoclip de 42 de minute de la intalnirea lui Trump…

- Donald Trump si-a afisat optimismul si o anumita nerabdare luni, cu o zi inaintea summitului sau foarte asteptat cu Kim Jong Un pe tema ”denuclearizarii” Coreei de Nord, relateaza AFP. Intreaga lume priveste spre Singapore si se intreaba acelasi lucru: presedintele american, in varsta de 71 de ani,…

- Kim Kardashian West s-a decis sa treaca la lucruri mai serioase! Vedeta de televiziune a fost primita, ieri, la Casa Alba de președintele Donald Trump ca sa discute despre reforma penitenciarelor. ”Grozava intalnire cu Kim Kardashian astazi! Am vorbit despre reforma inchisorilor și a sentințelor”, a…