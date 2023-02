Stiri pe aceeasi tema

- Dupa invadarea Ucrainei, Rusia a inregistrat o pierdere importanta a puterii sale militare, printre care o buna parte a celor mai moderne echipamente ale sale, in timp ce armata ucraineana este in plina modernizare, iar China s-a angajat intr-o crestere inedita a cheltuielilor pentru aparare, arata…

- Statul rus va deveni in urmatorii ani "mult mai autoritar si militarizat", au estimat luni serviciile de informatii norvegiene, potrivit carora Rusia si China raman principalele amenintari la adresa Norvegiei, relateaza France Presse, transmite Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Rusia si China vor efectua manevre navale in apele teritoriale ale Africii de Sud, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza invaziei militare ruse in Ucraina, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un nou atac puternic al Rusiei asupra Ucrainei a fost inregistrat in noaptea de miercuri spre joi, dar și joi dimineața, potrivit oficalilor ucraineni, care susțin ca peste 120 de rachete au fost trase asupra unor diferite regiuni. Cele mai mari explozii s-au produs langa cea mai mare centrala nucleara…

- China si Rusia au incheiat marti exercitiile militare navale care au inceput in urma cu o saptamana in apele din estul Chinei, au informat agentia oficiala de presa chineza Xinhua si EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Razboi in Ucraina, ziua 300. Antonio Guterres, secretarul general al ONU a declarat ca este de parere ca razboiul Rusiei in Ucraina „va continua” și ca nu vede o perspectiva pentru negocieri de pace „serioase” in viitorul imediat.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri, 30 noiembrie, la finalul reuniunii miniltrilor de Externe ai alianței, de la București, ca NATO nu vede China ca pe un adversar și va continua sa aiba relații comerciale cu Beijingul. Totodata, șeful alianței vorbit despre importanța…

- „Ministrii afacerilor externe ai NATO au incheiat o discutie substantiala cu privire la razboiul brutal de agresiune dus de Rusia si, de asemenea, cu privire la sprijinul pe care il acordam noi Ucrainei. Fortele armate ucrainene au inregistrat evolutii semnificative, eliberand o buna parte din teritoriu…