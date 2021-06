Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala sud-africana a stabilit marti ca fostul presedinte Jacob Zuma se face vinovat de ultraj la adresa justitiei, dupa ce a refuzat sa se prezinte in fata unei comisii anticoruptie si l-a condamnat la 15 luni de inchisoare, relateaza AFP. ”Curtea Constitutionala nu are alta…

- Curtea Constituționala a Africii de Sud l-a condamnat marți pe fostul președinte Jacob Zuma la 15 luni de închisoare pentru sfidarea instanței, anunța Reuters. Zuma risca de asemenea doi ani de închisoare din cauza acuzațiilor de corupție aduse în cazul pentru care a refuzat…

- Un fost ministru japonez al justitiei, Katsuyuki Kawai, a fost condamnat vineri la 3 ani de inchisoare si o amenda de 1,3 milioane de yeni (12.000 de dolari) pentru cumparare de voturi pentru alegerea sotiei sale in camera legislativa superioara in 2019, transmite agentia Kyodo. La procesul…

- Parchetul a cerut joi ca fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy sa fie condamnat la sase luni de inchisoare in dosarul "Bygmalion", relateaza BFMTV, potrivit news.ro. Parchetul a cerut ca Sarkozy sa fie condamnat la un an de inchisoare - dintre care sase luni cu suspendare - si la plata…

- Un farmacist american sceptic cu privire la vaccinare a fost condamnat la trei ani de inchisoare dupa ce a pledat vinovat de faptul ca a deteriorat cu buna stiinta sute de doze de vaccin impotriva covid-19, anunta Departamentul american al Justitiei, relateaza AFP.

- Doc Gyneco, un rapper francez cunoscut pentru sprijinul acordat campaniilor fostului presedinte Nicolas Sarkozy, a fost condamnat marti la Paris la cinci luni de inchisoare cu suspendare si la o amenda de 2.000 de euro pentru violenta conjugala, dupa ce in luna martie si-a palmuit si si-a insultat…

- Nicusor Daniel Constantinescu se afla in detentie, el fiind condamnat definitiv la zece ani de inchisoare. In dosarul fundatiilor "Fantasioldquo; si "Thalialdquo;, pe data de 04 mai 2018, Antoneta Ardeleanu, judecator in Tribunalul Constanta, l a condamnat pe Nicusor Daniel Constantinescu, fostul presedinte…