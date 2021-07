Fostul presedinte sud-african Jacob Zuma a aparut luni in public pentru prima data de la declansarea unor proteste violente si jafuri care au facut peste 220 de morti dupa ce el a fost condamnat la inchisoare, relateaza DPA. Zuma, care a fost presedinte din 2009 pana in 2018, a aparut prin link video in timp ce procesul sau de coruptie a fost reluat online luni la Inalta Curte Pietermaritzburg. Zuma purta un costum inchis la culoare si cravata rosie in timp ce avocatii sai sustineau ca procesul ar trebui amanat pana cand acuzatul in varsta de 79 de ani ar putea participa la proceduri in persoana.…