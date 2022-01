Un violent incendiu continua sa devasteze duminica seara cladirea parlamentului Africii de Sud, din orasul Cape Town, iar politia, care privilegiaza pista unei maini criminale, a arestat un barbat de 51 de ani ce va fi adus in fata justitiei, transmite AFP. „Un barbat a fost arestat in interiorul parlamentului, el este inca interogat in cadrul unei anchete penale. El va comparea in fata justitiei marti”, a declarat pentru AFP Thandi Mbambo, purtator de cuvant al unitatii de elita a politiei sud-africane, Hawks. Nu au fost raportate victime, insa incinta Adunarii Nationale din aripa cea mai recenta…