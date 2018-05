Primul autobuz-tren autonom

Primul sistem Autonomous Rail Rapide Transit (ART) din lume a inceput sa circule in faza de testare in China, in provincia Hunan (centrul tarii). Testele, care au inceput marti in orasul Zhuzhou, vor dura trei luni, potrivit directorului CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd, Feng Jianghua.Este vorba de un vehicul ”inteligent” un amestec intre un autobuz,… [citeste mai departe]