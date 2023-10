Stiri pe aceeasi tema

- Anglia s-a impus la limita in fața Argentinei, scor 26-23, și a obținut medalia de bronz de la Cupa Mondiala de Rugby, din Franța. Vineri seara, pe Stade de France din Paris, Argentina și Anglia s-au infruntat in finala mica a Cupei Mondiale de Rugby, din Franța. „Pumele” fusesera invinse clar in…

- Cupa Mondiala 2023 se afla in fața ultimului meci, marea finala aducandu-le fața in fața (de la ora 22:00, pe Stade de France) pe cele mai galonate echipe din istorie: Noua Zeelanda și Africa de Sud. Cine se va impune va deveni lidera solitara in clasamentul titlurilor mondiale.

- Will Jordan (25 de ani), aripa Noii Zelande, va intra in istorie daca va reuși un eseu in marea finala a Cupei Mondiale de Rugby in meciul pe care țara sa il va disputa impotriva Africii de Sud. Sambata seara, pe Stade de France, Jordan poate deveni jucatorul cu cele mai multe eseuri reușite la o ediție…

- Reprezentativa Africii de Sud. detinatoarea titlului, a invins selectionata Frantei, duminica seara, pe Stade de France, scor 29-28, si s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de rugby. In semifinale, Africa de Sud va intalni Anglia, care a trecut de Fiji, scor 30-24. In cealalta…

- Reprezentativa Africii de Sud. detinatoarea titlului, a invins selectionata Frantei, duminica seara, pe Stade de France, scor 29-28, si s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale de rugby, informeaza News.ro.In semifinale, Africa de Sud va intalni Anglia, care a trecut de Fiji, scor 30-24.…

- Reprezentativa Irlandei a castigat Grupa B a Cupei Mondiale de rugby din Franta, dupa ce a invins echipa Scotiei cu scorul de 36-14 (26-0), sambata seara, pe Stade de France din Saint-Denis, in ultimul lor meci din grupa Romaniei, anunța Agerpres.Ocupanta primului loc in ierarhia mondiala s-a impus…

- Reprezentativa de rugby a Irlandei a invins, sambata, pe Stade de France, cu scorul de 13-8, nationala Africii de Sud, in grupa B de la Cupa Mondiala, din care face parte si Romania. La meciul dintre Irlanda, numarul 1 mondial, si campioana mondiala en-titre Africa de Sud au asistat 78,452…

- Reprezentiva gazda, Franta, a invins, vineri seara, scor 27-13, Noua Zeelanda, in primul meci de la Cupa Mondiala de rugby 2023, scrie news.ro.Potrivit L’Equipe, neo-zelandezul Mark Telea a reusit un eseu dupa un minut si 32 de secunde de la start, cel mai rapid la un meci de deschidere de la Cupa…