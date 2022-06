Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a acuzat, joi, Rusia ca foloseste alimentele drept ”arma” in razboiul declansat in Ucraina, tinand ”ostatice” rezervele de hrana in porturile ucrainene, situatie care afecteaza nu doar milioane de ucraineni, ci milioane de oameni din intreaga lume care se…

- Milioane de oameni din intreaga lume vor ajunge in pragul foametei daca porturile Ucrainei de la Marea Neagra nu vor fi redeschise, pentru a permite transportul de cereale, avertizeaza directorul executiv al Programului Alimentar Mondial (WFP), David Beasley, potrivit CNN . Rusia a blocat porturile…

- Rusia a blocat toate porturile și rutele comerciale prin care se exporta cereale ucrainene in intreaga lume. Milioane de tone de cereale raman blocate in porturile ucrainene, iar astfel de acțiuni ale Rusiei duc inevitabil la o criza alimentara in lume.

- Numarul persoanelor care sufera de 'foame acuta' in Afganistan a ajuns la 23 milioane, au indicat marti Natiunile Unite, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Adjunctul emisarului special al ONU pentru afaceri umanitare, Ramiz Alakbarov, a declarat intr-un comunicat ca afganii se confrunta in prezent cu insecuritate alimentara si o criza de malnutritie de proportii fara precedent.

- Afganii se confrunta in prezent cu insecuritate alimentara si o criza de malnutritie de proportii fara precedent, iar numarul celor care sufera de ”foame acuta” a ajuns la 23 de milioane, au transmis marti Natiunile Unite, citate de Dpa și Agerpres . In iulie, cu o luna inainte de revenirea talibanilor…

- Numarul persoanelor care sufera de „foame acuta” in Afganistan a ajuns la 23 milioane, au indicat marti Natiunile Unite, transmite dpa. Adjunctul emisarului special al ONU pentru afaceri umanitare, Ramiz Alakbarov, a declarat intr-un comunicat ca afganii se confrunta in prezent cu insecuritate alimentara…

- Doua milioane de oameni, jumatate dintre ei copii, au fugit din Ucraina în mai putin de doua saptamâni de când Rusia a pornit invazia împotriva acestei tari, transmite news.ro, citând oficiali ucraineni. Este cea mai grava criza a refugiatilor din Europa de la…