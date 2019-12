Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a asigurat Africa de ferma sustinere a Uniunii Europene sambata, la Addis Abeba, in prima sa deplasare in afara UE dupa preluarea oficiala a atributiilor la 1 decembrie, informeaza AFP, potrivit Agerpres. "Sper ca prezenta mea la Uniunea Africana…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a inceput sambata in Etiopia prima sa vizita in afara UE dupa preluarea oficiala a conducerii CE, in cursul careia problemele migratiei si sprijinul acordat operatiunilor de securitate africane vor figura in program, potrivit France Presse. Fosta titulara…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat miercuri ingrijorata de ''reducerile severe'' propuse pentru viitorul cadrul financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, informeaza Reuters si AFP. Ea a reactionat astfel dupa recenta…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat miercuri ingrijorata de ''reducerile severe'' propuse pentru viitorul cadrul financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, informeaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Ea a reactionat astfel dupa recenta…

- Dupa ce au evaluat comisarii desemnati, deputatii europeni vor decide miercuri daca vor alege Comisia ca intreg, ceea ce va permite noului executiv comunitar sa isi preia mandatul. Votul in plenul PE din 27 noiembrie va incheia procedura de examinare atenta de catre Parlamentul European a echipei…

- Marea Britanie a informat Uniunea Europeana ca nu va desemna un comisar european înainte de alegerile din 12 decembrie. Ursula von der Leyen a cerut un reprezentant și din partea UK dupa ce Brexit-ul a fost amânat pentru 31 ianuarie 2020.

- Cei patru conducatori ai institutiilor Uniunii Europene, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Ursula von der Leyen si David Sassoli, au invitat statele membre sa deschida negocierile de aderare cu Macedonia de Nord si Albania, intr-o scrisoare comuna publicata joi, potrivit AFP, potrivit Agerpres."Macedonia…

- Negociatorul sef al UE, Michel Barnier, a declarat astazi ca nu crede ca se va ajunge, inainte de jumatatea lui octombrie, la un acord cu Londra privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar. "Nu avem motive sa fim optimisti" privind sansele sa ajungem la un acord inaintea summitului european…