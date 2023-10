AFP: Vremea unităţii împotriva unor crize multiple, la un Summit UE-SUA Aceasta reuniune la varf are loc pe fondul unei multiplicari a crizelor in lume, inclusiv Razboiul intre Israel si Hamasul palestinian. Liderii american si europeni vor sa afiseze un front unit si sa pledeze in favoarea unei consolidari a ”parteneriatului (lor) strategic”. Presedinta CE Ursula von der Leyen a facut o legatura intre razboiul purtat de Rusia in Ucraina si cel al Hamasului impotriva Israelului, intr-un discurs, joi, in care aprecia ca ”aceste doua crize, oricat de diferite ar fi ele, indeamna Eurpa si America sa ia pozitie si sa ia pozitie impreuna”, pentru a ”ne proteja democratiile”.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

