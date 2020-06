Uniunea Europeana si China au avut luni o "explicatie deschisa" cu privire la divergentele lor in legatura cu Hong Kong si relatiile lor comerciale, in cursul unui summit prin videoconferinta, relateaza France Presse. Aceasta intalnire virtuala avea scopul sa pregateasca o reuniune extraordinara intre presedintele chinez si sefii celor 27 de state membre ale UE, in timp ce ambele parti spera sa semneze in acest an un acord cu privire la protectia investitiilor. Presedintii institutiilor europene si-au exprimat "grava lor preocupare" pentru fosta colonie britanica in fata presedintelui Xi Jinping…