- De la izbucnirea pandemiei de coronavirus in orașul Wuhan din China, la sfarșitul anului trecut, s-au inregistrat 1.013.145 de decese la nivel mondial. Numarul total al infecțiilor cu coronavirus se apropie de 34.000.000. Statele Unite raman cea mai afectata țara in ceea ce privește fatalitațile cu…

- Pandemia de coronavirus face ravagii la nivel global. Pana acum, peste un milion de persoane au murit dupa ce au fost infectate cu COVID-19, informeaza The Guardian.Aproape jumatate din aceste decese au avut loc in Statele Unite ale Americii, Brazilia si India. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres,…

- Doua milioane de morti de COVID-19, dublul celor care si-au pierdut viata pana in prezent din cauza maladiei, este o cifra "foarte probabila" daca nu se face totul pentru combaterea pandemiei, a avertizat vineri un inalt responsabil al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, relateaza AFP, citata de agerpres.…

- Pandemie coronavirus. "Daca noi nu facem tot ceea ce este posibil, numarul de care vorbiti (2 milioane) nu este doar posibil, ci din nefericire foarte probabil", a raspuns directorul pentru Situatii de urgenta al OMS, Michael Ryan, intrebat intr-o conferinta de presa. "Daca nu vom continua…

- Pandemia cauzata de noul coronavirus a ucis peste 900.000 de persoane in intreaga lume de cand au aparut primele cazuri in China, in decembrie, potrivit unui bilant realizat de AFP din surse oficiale, miercuri, la 21:30 GMT. In total, au fost inregistrate 900.052 de decese la nivel mondial din 27.711.866…

- India a devenit a treia tara din lume care a depasit pragul de 4 milioane de cazuri de COVID-19, dupa SUA și Brazilia. India a inregistrat un nou numar record sambata, 5 septembrie, de infectari cu coronavirus, conform Worldometers.com. Cu 86.432 de noi cazuri inregistrate sambata, India numara in prezent…

- Statele Unite, Malta, Muntenegru, Mexicul, Brazilia, Argentina si India sunt vizate, de asemenea, de aceasta interdictie, in timp ce Rusia si China urmeaza sa fie retrase de pe lista, scrie presa poloneza. Varsovia ia aceasta decizie in cadrul altor masuri vizand o restrangere a vietii sociale in regiunile…

