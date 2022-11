Stiri pe aceeasi tema

- O delegație condusa de David Muniz, insarcinatul cu afaceri al ambasadei Statelor Unite ale Americii in Romania, s-a aflat, joi, la Timișoara. Discuțiile pe care delegația le-a avut cu primarul Dominic Fritz au vizat programul Capitalei Culturale Europene.

- Phenianul a lansat miercuri dimineața cel puțin 10 rachete in largul coastelor sale de est și de vest, iar una dintre ele a aterizat in mare, mai la sud ca oricand, potrivit armatei sud-coreene, noteaza The Guardian . Numarul fara precedent de lansari a fost confirmat dupa ce, anterior, au fost raportate…

- Armata va primi mai mulți bani, din 2023. La ce procent din PIB va crește bugetul Armata va primi mai mulți bani, din 2023. La ce procent din PIB va crește bugetul Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca bugetul Armatei Romaniei va fi majorat de la anul, ajungand la 2,5 % din PIB. Anunțul șefului statului…

- Puterea militara a Statelor Unite a fost mai slaba anul acesta decat in anul precedent, potrivit unui nou raport al Heritage Foundation, un think tank care analizeaza capacitațile forțelor armate și amenințarile la adresa Americii. „Indexul 2023 al puterii militare a SUA” se concentreaza pe nevoia…

- Un caransebeșan a filmat și a postat pe Facebook filmulețul cu doua elicoptere grele de producție americana care au survolat Banatul. 2 elicoptere CH 47 CHINOOK au traversat astazi in jurul orei 13 :00 cerul Banatului in apropiere de Caransebes. Boeing CH-47 Chinook este un elicopter de transport…

- Șase militari din forțele terestre romane au parcurs perioada de instruire și testare in vederea obținerii insignei de expert in arma infanterie, eveniment organizat și gazduit de 2d Cavalry Regiment Regimentul 2 Cavalerie al US Army, in Vilseck, Germani

- Un test nuclear efectuat de Coreea de Nord, care pare probabil in urmatoarele saptamani, ar fi "schimba datele” in regiune si ar primi un „raspuns” din partea Statelor Unite, au declarat mai multi oficiali cu rang inalt ai comandamentului american Asia Pacific, relateaza AFP, potrivit news.ro.…

- Furtul de petrol din Siria de catre armata americana devine tot mai frecvent. Ministerul sirian al Petrolului și Resurselor Minerale arata ca producția zilnica de petrol din prima jumatate a anului 2022 a fost de 80.300 barili, din care 66.000 de barili a fost luați in fiecare zi de catre trupele americane…