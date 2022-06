Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa si-a intarit pozitiile pe Insula Serpilor din Marea Neagra, desfasurand mai multe sisteme de aparare, ceea ce sugereaza ca nu intentioneaza sa renunte cu usurinta la acest punct strategic, in ciuda amenintarilor reprezentate de noile sisteme de artilerie si tiruri de rachete ucrainene, relateaza…

- Rusia iși consolideaza poziția pe Insula Șerpilor. Armata rusa a desfașurat mai multe sisteme de aparare in acest punct strategic din Marea Neagra. Armata rusa semnaleaza ca nu va renunța ușor la Insula Șerpilor, in ciuda amenințarilor reprezentate de noile sisteme de artilerie și de tirurile de rachete…

- Armata rusa si-a intarit pozitiile pe Insula Serpilor din Marea Neagra, desfasurand acolo mai multe sisteme de aparare, ceea ce sugereaza ca ea nu intentioneaza sa abandoneze usor acest punct strategic, in pofida noilor sisteme de artilerie si tiruri de rachete ucrainene, relateaza sambata AFP.…

- Rusi isi intaresc pozitiile pe Insula Serpilor, completeaza unitatile cu noi forte si instaleaza noi sisteme de aparare aeriana acolo, potrivit imaginilpr din satelit publicate de OSINT.

- Fortele ruse continua sa-si intareasca pozitiile in Insula Serpilor, pe care o transforma intr-un adevarat cap de pod, unde au fost trimise trei vedete ale Flotei ruse din Marea Neagra, afirma marti seful administratiei militare din regiunea Odesa, Serhii Bratciuk, pe contul sau de Telegram, citat de…

- Nu de ieri, nici de alaltaieri e valabila zicerea aia cu a la guerre comme a la guerre. In viața, dar, desigur, și, la propriu, in razboi. Fiecare lupta cu ce are, cu ce poate, cum știe, cum crede ca poate sa caștige. Acum, oficialitațile ucrainene, preluand comunicatul armatei lor, afirma ca trupele…

- Insula Serpilor a fost unul dintre primele obiective pe care armata rusa si-a propus sa le cucereasca atunci cand a lansat invazia in Ucraina. Ioan Mircea Pascu a vorbit despre importanta strategica a acestei insule. „Tocmai importanta Insulei Serpilor a determinat efortul ucrainean de recucerire a…

- Armata ucraineana a anuntat ca a lansat atacuri repetate cu rachete asupra Insulei Serpilor din Marea Neagra, ocupata de trupele ruse la putin timp dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei, relateaza duminica agentia DPA, citata de Agerpres.