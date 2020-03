Stiri pe aceeasi tema

- Polonezul, in varsta de 31 de ani, e al treilea jucator al lui Bayern, dupa Kimmich și Goretzka, care face un asemenea gest. Jucatorii lui Bayern baga mana adanc in buzunar pentru a veni in sprijinul luptei contra coronavirusului. Tabloidul Bild tocmai a anunțat ca Robert Lewandowski și soția sa, Anna…

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

- Cluburile de fotbal din Italia, jucatorii si fanii au strans milioane de euro pentru sustinerea tari in lupta impotriva coronavirusului, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Pana in prezent, in Italia au murit peste 3.400 de persoane infectate cu coronavirus. Cluburi, fotbalisti si…

- Masurile de distantare sociala implementate in Marea Britanie in vederea opririi raspandirii noului coronavirus ar putea fi necesar sa ramana in vigoare timp de aproape un an, insotite de mai multe sau mai putine restrictii, in vederea prevenirii unei saturari a serviciilor spitalicesti, considera un…

- China a finalizat cercetarile clinice ale Favipiravir, un medicament antiviral care a demonstrat eficacitate clinica impotriva bolii provocate de noul coronavirus, COVID-19, a anuntat marti un oficial citat de agentia Xinhua.

- Armata Romaniei a creat un grup pe facebook cu denumirea ”Romania, fii puternica”, prin intermediul caruia face un apel catre romani la solidaritate in lupta impotriva infecției cu coronavirus. ”Dragi romani, acesta este un ORDIN DE CHEMARE LA SOLIDARITATE! In fiecare batalie prin care a trecut Romania,…

- "Romania traverseaza o perioada dificila de provocari economice și sociale care reclama investirea urgenta a unui Guvern cu puteri depline pentru a trece țara cu bine printr-o criza internaționala severa, generata de pandemia globala de Coronavirus. Guvernul Romaniei a acționat ferm și cu promptitudine…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut miercuri guvernelor din toate țarile „sa iși intensifice eforturile imediat”, pentru a lupta impotriva pandemiei de coronavirus, potrivit...