DOUA MILIOANE E MORTI? In contextul in care bilantul victimelor pandemia se apropie de un milion de morti din cauza covid-19, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera probabil ca noul coronavirus sa ucida doua milioane de oameni, daca nu se face totul in combaterea SARS-CoV-2. ”Daca noi nu facem tot ceea este posibil, numarul despre care vorbiti nu este doar de luat in calcul, dar, din nefericire, este foarte probabil”, estimeaza directorul OMS insarcinat cu Situatii de Urgenta Michael Ryan, raspunzand unei intrebari a unui jurnalist despre un bilant de doua milioane de morti. PESTE 990.000…