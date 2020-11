Stiri pe aceeasi tema

- Diego Armando Maradona, cel mai bun fotbalist din toate timpurile, a murit miercuri, 25 noiembrie, la varsta de 60 de ani, in urma unui stop cardiorespirator. Libertatea prezinta 10 lucruri memorabile despre ”El Pibe D'oro”. Deține recordul de apariții ca și capitan al unei naționale la o Cupa Mondiala.…

- Cel mai înalțator moment al carierei l-a trait în 1986, atunci când a adus trofeul Cupei Mondiale în Argentina. Pentru el, tricoul alb-albastru însemna tot, iar compatrioții l-au divinizat mereu. A parasit scena vieții la 60 de ani, iar Argentina este în doliu...Maradona…

- Diego Armando Maradona se confrunta cu probleme mari de sanatate, la doar cateva zile distanța de la aniversarea varstei de 60 de ani. Unul dintre cei mai mari fotbaliști din lume a fost internat intr-un spital din Buenos Aires dupa ce s-a simțit rau. Medicii au descoperit un hematom subdural, astfel…

- Legendarul fotbalist argentinian Diego Armando Maradona implinește astazi 60 de ani. Intr-un interviu acordat pentru France Football, El Pibe D'Oro a rememorat mai multe episoade antologice din cariera si a dezvaluit ce cadou si-ar dori sa primeasca pentru aceasta aniversare. ”Visez sa mai dau un gol…

- Unul dintre cei mai mari foști jucatori de fotbal, Diego Armando Maradona, a implinit vineri 30 noiembrie, varsta de 60 de ani. A avut parte de o cariera fulminanta pe terenul de fotbal, dar și de multiple scandaluri legate de consumul de droguri. Nascut intr-un cartier de la periferia orașului argentinian,…

- Fostul fotbalist argentinian Diego Armando Maradona, "El Pibe d'Oro" (copilul de aur), asa cum a fost supranumit, s-a nascut la 30 octombrie 1960, intr-o familie saraca, in cartierul Villa Fiorito, de la periferia capitalei argentiniene Buenos Aires, potrivit www.footballhistory.org.Talentul…

- Diego Maradona implinește maine 60 de ani. Poate cel mai mare fotbalist al planetei, geniul argentinian care a creat in ascensiunea spre titlul mondial și „golul secolului”, și „mana lui Dumnezeu” in același meci, contra Angliei, a jucat intr-o zi din ianuarie 1985 in noroiul din Acerra pentru un copil…

- Argentinianul Diego Armando Maradona, care vineri împlineste vârsta de 60 de ani, a explicat, într-un interviu acordat publicatiei France Football, ca cea "mai mare mândrie" a sa este ca a adus ''bucurie oamenilor cu o minge"."Eu am senzatia…