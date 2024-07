Stiri pe aceeasi tema

- Partidele politice din Franta incearca sa construiasca un front unit menit sa blocheze calea spre guvernare a partidului de extrema-dreapta Rassemblement National (RN) al lui Marine Le Pen, dupa ce acesta a inregistrat rezultate istorice, castigand primul tur al alegerilor parlamentare anticipate convocate…

- Partidele politice din Franța au incercat luni sa construiasca un front unit menit sa blocheze calea spre guvernare a partidului de extrema-dreapta Raliul Național (RN) al lui Marine Le Pen, dupa ce acesta a obținut victorii istorice in primul tur al alegerilor parlamentare.

- Zeci de mii de oameni au rabufnit la Paris, dupa inchiderea urnelor. Eu au scandat impotriva extremei drepte care a obtinut cele mai multe voturi in urma scrutinului. Partidul condus de Marine Le Pen are șanse sa guverneze Franța, dupa ce a obtinut peste 33% din voturi. Scandari anti-Le Pen Marine Le…

- Profesorul Valentin Naumescu preconizeaza un scenariu exploziv al alegerilor din Franța daca președintele Emmanuel Macron va susține extrema stanga. Un premier neomarxist la Paris ar alimenta discursul extremei drepte și ar pregati calea pentru caștigarea alegerilor de catre Marine Le Pen in 2027.

- Liderul republicanilor conservatori din Franta a cerut marti o alianta intre candidatii partidului sau (LR) si partidul de extrema dreapta al lui Marine Le Pen (RN) la alegerile parlamentare anticipate convocate de presedintele Emmanuel Macron pentru sfarsitul acestei luni, ceea ce ar reprezenta o schimbare…

- Actiunile bancilor, operatorilor de drumuri cu taxa si firmelor de energie regenerabila din Franta au scazut drastic luni, dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a convocat alegeri anticipate ca raspuns la infrangerea taberei sale in alegerile europene, transmite Reuters, potrivit news.ro

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat drept foarte importante si periculoase ultimele declarații ale presedintelui francez Emmanuel Macron despre posibila trimitere de trupe occidentale in Ucraina, relateaza agenția rusa de presa de stat TASS.„Declaratia este foarte importanta…

- Președintele francez Emmanuel Macron a recunoscut ca ia in considerare chestiunea trimiterii de trupe in Ucraina, daca Kievul o va cere in cazul in care armata rusa va sparge linia frontului. El a facut aceasta declarație intr-un interviu acordat revistei The Economist. Daca rușii ar sparge linia frontului…