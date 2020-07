Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe luxemburghez Jean Asselborn a condamnat, luni, retransformarea fostei bazilici Sfanta Sofia din Istanbul in moschee, transmit dpa si AFP. Potrivit lui Asselborn, decizia Turciei de a redeschide pentru credinciosi Sfanta Sofia, care a servit drept muzeu incepand din 1934, constituie…

- Uniunea Europeana ar trebui sa semneze un acord cu Turcia privind migrantii, document care va reduce fluxul de migranti peste frontierele turce, a declarat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa intalnirea avuta marti, la Ankara, cu omologul sau turc Mevlut Cavusoglu, informeaza Reuters…

- Cresc tensiunile intre UE și Turcia. Bruxellesul cere Ankarei sa opreasca forajul ilegal de explorare a gazelor in largul apelor Ciprului Seful diplomatiei europene Josep Borrell a cerut Turciei sa inceteze forajul ilegal de explorare a gazelor naturale in largul apelor Ciprului in cadrul unei intalniri…

- Uniunea Europeana a condamnat vineri actiunile Turciei in largul Ciprului in cadrul conflictului legat de exploatarea zacamintelor de gaze, acuzand Ankara ca "agraveaza" tensiunile, transmite AFP. In repetate randuri, cei 27 au indemnat Turcia sa puna capat forajelor de exploatare a gazelor si petrolului…

- Turcia a acuzat marți Grecia, Cipru, Egiptul, Franța și Emiratele Arabe Unite ca au cautat sa formeze o „alianța a raului” dupa ce aceste țari au emis o declarație comuna prin care denunțau politicile lui Ankara in estul Mediteranei și Libia.Intr-o declarație cu presa dura, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Șeful diplomației turce, Mevlut Cavusoglu , a declarat ca „Uniunea Europeana ar fi fost mai puternica daca Turcia era un stat membru și, astfel, ar fi putut infrunta de-o maniera mai eficienta toate crizele, in special criza legata de noul coronavirus. Declarația lui Cavusoglu a fost inserata in mesajul…

