AFP: Explicaţiile victoriei-fulger a talibanilor în Afganistan Rapiditatea impresionanta cu care talibanii au obtinut din nou controlul in Afganistan provine nu doar din forta lor pe teren, ci si din presiunea lor sustinuta pentru negocierea de acorduri si capitulari, noteaza France Presse intr-un comentariu difuzat luni. Insurgentii au aplicat strategia 'morcovul si batul' intr-un veritabil razboi psihologic care i-a purtat din oras in oras, unele cucerite aproape fara niciun foc de arma, pana in capitala Kabul. Foto: (c) LUKAS COCH / EPA De ce o rezistenta atat de slaba a armatei?, se intreaba AFP La inceputul retragerii trupelor internationale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de externe, Ben Wallace, a calificat revenirea la putere a talibanilor in Afganistan drept 'un esec al comunitatii internationale', intr-o declaratie facuta luni, inaintea unei noi reuniuni de criza a guvernului in Downing Street, potrivit France Presse. 'Este…

- Alianta Nord-Atlantica a estimat ca este „mai urgent ca oricand” sa se gaseasca o solutie politica conflictului din Afganistan, in timp ce talibanii se afla la portile capitalei Kabul, relateaza France Presse, citata de Agerpres. „Sustinem eforturile afganilor pentru a gasi o solutie politica conflictului,…

- Insurgentii talibani au cucerit al doilea si al treilea mare oras din Afganistan, au declarat vineri oficiali locali, in conditiile in care rezistenta fortelor guvernamentale cedeaza, existand temeri tot mai mari ca atacul impotriva capitalei Kabul va avea loc in cateva zile, transmite Reuters.…

- Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, i-a avertizat pe talibani daca preiau puterea cu forța in Afganistan, in condițiile in care ofensiva lor militara este in opoziție cu angajamentul declarat fața de o soluționare negociata a conflictului și fața de…

- Marea Britanie va desfasura temporar in Afganistan aproximativ 600 de soldati pentru a-i sprijini pe cetatenii britanici care parasesc tara, amenintata de pericolul extinderii controlului talibanilor, a anuntat joi executivul de la Londra, informeaza AFP preluat de agerpres. Asta dupa ce SUA a anunțat…

- Misiunile diplomatice ale mai multor tari in Afganistan, intre care Statele Unite, au cerut militantilor talibani sa inceteze urgent actuala lor ofensiva militara in tara, relateaza luni dpa. Intr-un comunicat comun, semnat printre altii de Delegatia UE in Afganistan si de Biroul Reprezentantului Civil…

- Seful talibanilor a reiterat duminica, intr-un mesaj cu ocazia Eid al-Adha, ca ramane "hotarat favorabil in favoarea unei reglementari politice" in Afganistan, "in ciuda avansului si victoriilor militare" inregistrate in ultimele doua luni, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "In loc sa ne…

- Recentele ofensive ale talibanilor, pe care armata americana le "supravegheaza" indeaproape, nu pun sub semnul indoielii retragerea militara din Afganistan pana la 11 septembrie, au declarat miercuri cei mai inalti reponsabili ai Pentagonului, citati de AFP. Audiat de Congres in problema avansarii…