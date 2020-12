Stiri pe aceeasi tema

- A trecut exact un an de la boala Covid-19 care prima data a aparut in provincia Hubei din China, marcand inceputul pandemiei care a provocat pana in prezent peste 1,3 milioane de morți la nivel mondial și a infectat zeci de milioane de oameni, scrie digi24.ro .

- In contextul exploziei de cazuri de coronavirus in Statele Unite, New York se pregateste sambata sa redeschida scolile, in momentul in care Europa izolata cunoaste o imbunatatire usoara pe fondul pandemiei care a cauzat mai mult de 1,3 milioane de decese in lume, potrivit AFP.

- „Panica Corona este o piesa de teatru. Este o inșelatorie” 1. Medicii declara ca pandemia a fost planificata . Un grup de peste 500 de medici din Germania numit „Doctori pentru informații” a facut o declarație șocanta in timpul unei conferințe de presa naționale : (1) „Panica Corona este o piesa…

- Pandemia de coronavirus face ravagii la nivel global. Pana acum, peste un milion de persoane au murit dupa ce au fost infectate cu COVID-19, informeaza The Guardian.Aproape jumatate din aceste decese au avut loc in Statele Unite ale Americii, Brazilia si India. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres,…

- ”Dupa noua luni de lupta cu Covid-19, simpla notiune de comunitate internationala pare zdrentuita. Daca nu ne vom uni si nu vom actiona impotriva dusmanului nostru comun, stim ca toata lumea va avea de pierdut. Acum este momentul...ca umanitatea sa depaseasca granitele si sa repare sciziunile”, a afirmat…

- Doua milioane de morti de COVID-19 este o cifra ”foarte probabila”, daca nu se face totul pentru combaterea pandemiei, a avertizat vineri un inalt responsabil al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, relateaza AFP, citata de Agerpres.Asta in condițiile in care pana sambata numarul persoanelor care au decedat…

- India a devenit a treia tara din lume care a depasit pragul de 4 milioane de cazuri de COVID-19, dupa SUA și Brazilia. India a inregistrat un nou numar record sambata, 5 septembrie, de infectari cu coronavirus, conform Worldometers.com. Cu 86.432 de noi cazuri inregistrate sambata, India numara in prezent…