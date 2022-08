Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Florin Tanase (27 de ani) a fost transferat la echipa Shanghai Port, din campionatul Chinei, pentru 3 milioane de euro, a anuntat, miercuri, finantatorul FCSB, Gigi Becali. Omul de afaceri a precizat ca Florin Tanase va pleca astazi in China si nu va juca, joi, cu echipa Saburtalo, in Conference…

- AFM anunta, joi, ca bugetul alocat sesiunii de finantare este de 500.000.000 lei. Din 16 august primariile interesate pot crea conturile de utilizator in aplicatia informatica, iar din 19 august solicitantii vor depune cererile de finantare, impreuna cu documentatia aferenta. ”️Finantarea se acorda…

- COMUNICAT DE PRESA Administrația Fondului pentru Mediu anunța ca incepand cu data de 16 august 2022, unitațile administrativ-teritoriale care doresc participarea in cadrul Programului Iluminat Public iși pot crea conturile Post-ul Unitațile administrativ teritoriale pot solicita fonduri prin AFM pentru…

- Guvernul a aprobat, prin hotarare, suplimentarea cu 31,8 milioane lei a sumei necesare pentru despagubirile acordate in cazul expropierii imobilelor proprietate privata aflate pe coridorul pentru realizarea legaturii retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6.…

- Rabla pentru Electrocasnice 2022: Bugetul de 25 de milioane de lei alocat primei etape, epuizat in aproximativ doua ore si jumatate Rabla pentru Electrocasnice 2022: Bugetul de 25 de milioane de lei alocat primei etape, epuizat in aproximativ doua ore si jumatate Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan a semnat contractele de asociere cu unitațile administrativ-teritoriale privind centurile ocolitoare ale municipiului Moreni și orașului Gaești, primul pas concret in proiectele Consiliului Județean Dambovița – de creștere a accesibilitații in zonele urbane…

- In aceasta saptamana, a fost votat in Camera Deputaților Programul National de Investitii "Anghel Saligny", care prevede finantari de la bugetul de stat in valoare de 65 de miliarde de lei. "Beneficiarii programului sunt unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) va avea la dispoziție fonduri de 95,152 milioane de lei pentru dezvoltarea si extinderea sistemului informatic, in vederea gestionarii cererilor de plata, finantarea fiind realizata de la bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile.…