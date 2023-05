”Administratia Fondului pentru Mediu demareaza sesiunea de finantare pentru inscrierea solicitantilor persoane fizice in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala, incepand cu data de 19 mai 2023, ora 10:00 si pana la data de 26 iunie 2023, ora 23:59, prin intermediul aplicatiei informatice pusa la dispozitie pe site-ul , in vederea introducerii informatiilor necesare participarii in Program”, a transmis AFM. Sursa citata a precizat ca,…