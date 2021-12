AFM: Începe a III-a sesiune de iarnă a programului ”Rabla pentru electrocasnice” Cea de-a III-a sesiune de iarna a programului ”Rabla pentru electrocasnice” incepe, vineri, de la ora 10:00, avand la dispoziție un buget de sase milioane de lei. Romanii pot aplica pentru a primi vouchere destinate achizitionarii de electrocasnice din categoriile: aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). AFM atrage atenția celor care vor sa aplice la acest program sa genereze vouchere doar daca au intentia de a le utiliza pentru achizitionarea electrocasnicelor selectate. Valoarea voucherelor este de 400 de lei – pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

