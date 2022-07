Stiri pe aceeasi tema

- Casa Verde Fotovoltaice: Administratia Fondului pentru Mediu a publicat o noua lista cu dosarele acceptate in program Peste 770 de dosare au fost aprobate in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice pentru persoane fizice a fost publicata, marti, de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Mai exact,…

- O noua lista cu dosare aprobate in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice pentru persoane fizice a fost publicata, marti, de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, noua lista cuprinde 775 de persoane fizice aprobate in cadrul Programului Casa…

- O noua lista cu dosare aprobate in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice pentru persoane fizice a fost publicata, marti, de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- 244 de dosare au fost acceptate in cadrul Programului Rabla Plus pentru 381 de autovehicule electrice, dintre care 304 pur electrice, informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, Agerpres. „Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat marți ca a inceput evaluarea dosarelor de finanțare depuse in cadrul ediției 2021 a programului ce permite obținerea de bani de la stat pentru instalarea de panouri fotovoltaice, respectiv Casa Verde Fotovoltaice. Astfel, AFM a publicat acum prima…

- Administratia Fondului pentru Mediu a demarat evaluarea dosarelor de finanțare depuse in cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum și livrarii surplusului in rețeaua naționala (Casa Verde Fotovoltaice).…

- ”Administratia Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea de inscriere, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoane juridice, inlusiv UAT –uri si institutii publice, in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national (Programul Rabla Clasic) si in Programul privind reducerea…

- AFM a anuntat, joi, ca in cadrul Programului Rabla pentru persoane juridice au fost acceptate alte 217 dosare pentru 379 autovehicule si 3 motociclete. De asemenea, au fost publicate 8 contestatii pentru 17 autovehicule. Programul Rabla Plus au fost acceptate 11 dosare acceptate pentru 13 autovehicule…