Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 132 de dosare au fost acceptate in cadrul Programului "Rabla Clasic", iar 13 dosare in Programul "Rabla Plus", arata datele Administratiei Fondului pentru Mediu, publicate luni. Conform sursei citate, in cadrul sesiunii din acest an al programului guvernamental "Rabla", prin cele 132 de…

- Administrația Fondului de Mediu a aprobat primele dosare pentru sesiunea din 2018 a programelor Rabla si Rabla Plus. Un numar de 132 de dosare au fost acceptate in cadrul Programului ”Rabla Clasic”, iar 13 dosare in Programul ”Rabla Plus”, arata datele AFM publicate luni. Conform sursei citate, in cadrul…

- Un numar de 132 de dosare au fost acceptate in cadrul Programului „Rabla Clasic", iar 13 dosare in Programul „Rabla Plus", aratau datele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) la data de 16 aprilie 2018. Cele doua programe guvernamentale au debutat șa jumatatea lui martie.

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat primele liste cu persoanele juridice acceptate și cu cele respinse in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (Programul Rabla) si in Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in ...

- Administrația Fondului pentru Mediu a dat unda verde la inscrieri pentru programul Rabla Plus. Acestea au inceput pe 26 martie, și se pot face pana pe 28 septembrie 2018. Dupa ce la jumatatea acestei luni a demarat programul Rabla, mai devreme cu doua luni fața de sesiunea din 2017, din…

- Administrația Fondului pentru Mediu anunta ca, de luni, 26 martie, in Programul “Rabla Plus”, persoanele fizice se pot inscrie la producatorii validati, iar persoanele juridice pot depune dosare de acceptare. Bugetul este de 50.000.000 lei, dintre care: 15.000.000 lei pentru persoane fizice și 35.000.000…

- Administrația Fondului pentru Mediu anunta ca de luni, 26 martie, in Programul “Rabla Plus”, persoanele fizice se pot inscrie la producatorii validati, iar persoanele juridice pot depune dosare de acceptare. Bugetul este de 50.000.000 lei, dintre care: 15.000.000 lei pentru persoane fizice și 35.000.000…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, bugetul pe acest an al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, suma totala alocata fiind de aproape 520 milioane de lei, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Prin acesta se finanteaza, practic, mai multe programe.…