Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana ofera 3,5 miliarde de euro tarilor UE care primesc refugiati ucrainieni. Banii sunt folosiți pentru hrana, cazare, sanatate, educatie și locuri de munca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- De ieri, comuna Ceanu Mare a devenit gazda și refugiu pentru 35 de cetațeni veniți din ororile razboiului din Ucraina, iar primarul comunei, Virgil Pacurar, a facut un apel la populație pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ■ de la inceputul razboiului din Ucraina, la unitatea sanitara romascana au ajuns sase pacienti din tara vecina ■ o parte au fost internati, alta parte doar investigati in diverse sectii ale unitatii sanitare ■ Conducerea Spitalului Municipal de Urgenta a actualizat un comunicat de presa, anuntind ca…

- Donațiile au ajuns la prietenii noștri ucrainieni!Primaria Baia Sprie mulțumește tuturor celor care au donat pentru comunitatea de refugiați din Rakhiv, Zakarpattia! „Toate bunurile incredintate de catre dumneavoastra, cetațenii din Baia Sprie, alaturi de donațiile Penitenciarului Baia Mare la inițiativa…

- Un taximetrist care a incercat sa negocieze tariful cu trei refugiati ucraineni a fost amendat cu 10.000 de lei, informeaza Politia Locala a Capitalei. Lampa de pe taximetru fusese scoasa, iar aparatul de taxat nu fusese pus in functiun

- O familie de refugiați ucrainieni au innoptat azi-noapte la Turda, intr-o locuința pusa la dispoziție de turdeanca Frateanu Cosmina. ”Buna dimineața. Turdeanca noastra Cosmina Frateanu a gazduit azi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mai mulți localnici din Varșolț și-au aratat disponibilitatea de a primi refugiați din Ucraina, iar reprezentanții primariei spun ca demersurile din partea comunitații exista. „Am primit multe telefoane in aceasta dimineața. Putem primi aproximativ 50 de refugiați din Ucraina, familii cu copii, oameni…

- Polonia se pregateste pentru un posibil aflux de refugiati daca Rusia va ataca Ucraina, a anuntat ministrul de Interne, Mariusz Kaminski, potrivit Reuters. Washington afirma ca Rusia, care are peste 100.000 de soldati masati in apropierea Ucrainei, ar putea invada in orice moment tara vecina.…