- Romania vrea sa schimbe strategia pentru a fi inclusa in Visa Waiver, programul american ce permite calatoriile fara viza in Statele Unite, si sa demareze o campanie de constientizare a publicului, astfel incat sa nu mai fie atat de multe persoane respinse. In acest sens, Romania asteapta de la autoritatile…

- Cazul bolnavului refuzat de parinti dupa o vindecare miraculoasa devine tot mai tragic pe zi ce trece, pacientul constatand ca doar cadrele medicale sunt familia lui. Telenovela barbatului refuzat de familie pentru ca nu s-a vindecat complet dupa un accident rutier este departe de a se termina. Astfel,…

- Senatoarea Diana Sosoaca s-a afisat, luni, la sedinta solemna a Parlamentului dedicata aniversarii Constitutiei, cu o botnita, sustinand ca drepturile si libertatile fundamentale ale romanilor au fost anulate de Parlament, presedinte si Guvern.

- Diana Șoșoaca și-a pus botnița in loc de masca de protecție. Scena a avut loc in plenul reunit al Parlamentului. In discursul din timpul ședinței solemne dedicata Constituției, senatoarea a acuzat clasa politica in ansamblu ca a calcat in picioare legea fundamentala. La final, Șoșoaca a scos dintr-o…

- ​Senatoarea Diana Șoșoaca a fost protagonista unui nou episod controversat în plenul Parlamentului. În discursul din timpul ședinței solemne dedicata Constituției, senatoarea a acuzat clasa politica în ansamblu ca a calcat în picioare legea fundamentala. La final, Șoșoaca a scos…

- Din cauza amenințarii Omicron, tot mai prezenta, multe țari și-au inchis granițele. Este și cazul Marocului, care a anunțat suspendarea pentru doua saptamani a zborurilor comericiale catre și dinspre Regatul Maroc. Romanii care au ramas blocați acolo se g

- Toate zborurile programate sambata catre insula spaniola La Palma au fost anulate din cauza cenusii de la vulcanul Cumbre Vieja, care a erupt timp de doua luni, a anuntat managerul aeroportului. Un total de douazeci de zboruri interne au fost anulate sambata, a declarat un purtator de cuvant al aeroporturilor…

- „Am venit aici ca ciobani. Oile au plecat și a plecat și soțul meu. Am ramas aici și imi cresc singura copiii”, a povestit femeia care iși crește copiii in camp langa Firișu de Criș.