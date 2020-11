Stiri pe aceeasi tema

- Interviul cu cunoscutul istoric și politolog din Belarus, Alexandr Șpakovski, lansat in cadrul proiectului "Constelația Moldovei cu Artur Efremov", a generat un interes deosebit din partea cititorilor noștri. Publicam continuarea temei, in care oaspetele jurnalistului moldovean povestește de ce a rezistat…

- Constantinescu a murit dupa ce a suferit stop cardio-respirator dupa cinci luni petrecute in coma la spitalul Floreasca din Capitala. Primele probleme mari de sanatate ale artistului au aparut in urma cu 12 ani, cand i-au fost montate valve biologice la inima. Aceasta nu a fost singura operație suferita…

- Reprezentanții Asociației Animal Society susțin ca patru pui de caine, bolnavi și aflați sub tratament, au fost uciși in adapostul public din Galați. Aceștia ar fi fost loviți in cap cu un obiect contondent, anunța MEDIAFAX.Potrivit unui comunicat al asociației Animal Society, incidentul a…

- Anii anteriori au aparut tot felul de controverse legate de Pilonul II de pensii. Statul a micșorat procentul de contribuție la Pilonul II al persoanelor care cotizau. Astfel ca diferența cu care s-a diminuat procentul de contribuție s-a dus la Pilonul I, adica in sistemul public de pensii. La vremea…

- O crima ingrozitoare a șocat intreg mapamondul, dupa ce un barbat a fost ucis la o intalnire cu o femeie cunoscuta pe una dintre cele mai de succes aplicații de dating, Tinder. Cei doi și-au dat intalnire intr-un apartament de lux Tinderul este una dintre aplicațiile de dating folosite in intreaga lume.…

- Istorie cu sfarșit frumos. In decembrie la postul TV PRIME a fost relatata povestea de Maxim Brumari, baiatul de 13 ani, care de la naștere sufera de boala rara Spina Bifida. El nu simte partea inferioara a corpului și este nevoit permanent sa administreze medicamente.

- Un barbat din Cluj acuza faptul ca angajatii Spitalului Clinic de Boli Infectioase nu i-au dat nici dupa aproape o luna copiile dupa analizele mamei sale, pe baza carora voia sa ceara si sfatul unor specilaisti din Bucuresti. Intre timp, a aflat ca mama sa a murit in spital din cauza Covid-19, desi…

- Spitalul Judetean de Urgenta Slatina si Spitalul Municipal Caracal au primit cate 40 flacoane de Remdesivir, considerat cel mai eficient medicament in tratarea COVID-19, iar acesta a si inceput sa fie administrat primilor doi pacienti, cate unul din fiecare spital. Primul pacient de la Slatina…