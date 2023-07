Aflat sub ­influenţa ­substanţelor ­psihoactive, în ­Ploieşti, un tânăr s-a urcat pe o maşină! F.T. Politiștii din cadrul Sectiei nr.2 Ploiești au fost sesizati, sambata, de catre un conducator auto, ca in timp ce se deplasa cu autoturismul pe Bd. Republicii din Ploiești, un barbat s-a urcat pe mașina acestuia, producandu-i avarii. „In baza sesizarii – se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Prahova – politiștii s-au deplasat la fata locului unde au identificat și depistat persoana banuita de comiterea faptei ca fiind un tanar in varsta de 26 de ani, care manifesta o stare de agitatie, motiv pentru care a fost imobilizat și condus la o unitate medicala. In urma efectuarii testarii toxicologice,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

