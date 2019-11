Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a efectuat, joi, o vizita neanuntata in Afganistan, deplasandu-se la o baza militara americana cu ocazia Zilei Recunostintei, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Catalin Predoiu, despre schimbarea legilor justiției:…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi, in cadrul unei vizite surpriza in Afganistan, ca negocierile cu talibanii, intrerupte in septembrie, au fost reluate, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Vizita lui Trump a fost tinuta secreta pana la aterizare din motive de securitate. Ea nu…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a informat pe omologul sau american, Donald Trump, ca Turcia nu va declara niciodata o incetare a focului in nordul Siriei și nici nu va negocia cu forțele kurde din respectiva regiune, informeaza Reuters.Citește și: VIDEO Biografia fara perdea a…

- Talibanii au avertizat marti Statele Unite ca 'vor regreta in curand' daca vor abandona discutiile privind retragerea trupelor lor din Afganistan, asa cum a decis presedintele Donald Trump, transmite AFP. 'Aveam doua cai de a pune capat ocupatiei in Afganistan, cea a jihadului…

- Statele Unite nu exclud o reluare a negocierilor cu talibanii, anulate sambata de presedintele american Donald Trump, cu conditia ca insurgentii "sa-si schimbe atitudinea" si sa-si respecte angajamentele, a declarat duminica seful diplomatiei americane Mike Pompeo, informeaza AFP potrivit Agerpres.…

- Acordul, convenit dupa luni de zile de negocieri cu reprezentantii miscarii insurgentilor, trebuie sa fie aprobat de presedintele american Donald Trump inainte de a fi semnat, a declarat Khalilzad intr-un interviu acordat televiziunii Tolo News. “Am ajuns la un acord de principiu” a spus Khalilzad.Presedintele…