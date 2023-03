Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru buget a parlamentului federal german (Bundestag) si-a dat miercuri acordul pentru noi ajutoare militare care sa fie oferite Ucrainei, in valoare de circa 8 miliarde de euro in anii urmatori, decizie care, potrivit ministrului german al apararii, Boris Pistorius, arata clar ca Germania…

- Charles al III-lea și-a inceput miercuri, la Berlin, prima sa vizita externa in calitate de suveran, salutata de șeful statului german ca un „nou capitol” in relațiile dintre cele doua țari dupa Brexit, transmite agenția AFP, citata de boursorama.com. „Astazi, la șase ani dupa ce Regatul Unit a inceput…

- Germania a pierdut 100 de miliarde de euro pe fondul razboiului din Ucraina și a creșterii aferente a costurilor cu energia electrica, a declarat pentru ziarul Rheinische Post președintele Institutului german pentru cercetare economica (DIW Berlin), Marcel Fratzscher, relateaza postul german de televiziune…

- Tarile occidentale vor livra Ucrainei 321 de tancuri, a declarat ambasadorul Ucrainei in Franta. „Inca de astazi, numeroase tari si-au confirmat oficial acordul de a livra 321 de tancuri grele Ucrainei”, a declarat vineri Vadim Omelcenko, intr-un interviu acordat postului de televiziune francez BFM.…

- Guvernul Germaniei a decis trimiterea unui numar mic de tancuri in Ucraina si va autoriza livrarea de vehicule blindate de fabricatie germana de catre natiuni aliate, in cadrul acordului cu Statele Unite, afirma oficiali politici de la Berlin, sub protectia anonimatului. Conform unor oficiali germani…

- ”Am incurajat in mod expres tarile partenere care au tancuri (de tip) Leopard pregatite sa fie desfasurate sa antreneze fortele ucrainene pe aceste tancuri”, anunta ministrul german, la Berlin, intr-o conferinta de presa comuna cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg.Germania va sustine Ucraina…

- Cu doua zile inainte de Consiliul de miniștri franco-german, Emmanuel Macron și Olaf Scholz și-au exprimat, intr-o declarație comuna publicata vineri, dorința de a construi Europa impreuna „pentru urmatoarea generație”, in pofida disensiunilor și tensiunilor din ultimele luni intre Paris și Berlin,…