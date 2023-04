Aflat în vizită la Budapesta, Papa Francisc a vorbit despre criza migratiei Papa Francisc cere Europei sa nu cada prada populismului, avertizand totodata ca naționalismul ia amploare pe continent, informeaza Rador. Intr-un discurs susținut ieri la Budapesta, unde se afla intr-o vizita de trei zile, suveranul pontif a facut apel la deschidere pentru diferitele naționalitați și obiceiuri. Papa s-a referit și la criza migrației și a spus ca aceasta trebuie infruntata fara scuze și amanari, deoarece consecințele ii vor afecta pe toți, mai devreme sau mai tarziu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

