Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Municipal din Dorohoi va deveni spital suport pentru tratarea bolnavilor cu COVID-19, in baza unei decizii adoptate, luni, de membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Botosani.Potrivit unor informatii transmise de Institutia prefectului, unitatea medicala din…

- Potrivit sursei citate, barbatul a fost ridicat de jandarmi si transferat la Sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati."Astazi, 30 martie, in jurul pranzului, un barbat aflat intr-unul dintre centrele de carantina a spart ușa de la camera și a facut scandal. Au intervenit trei…

- Un barbat din Botosani este anchetat penal dupa ce a distrus, luni, usa camerei de hotel in care se afla in carantina, se arata intr-o informare de presa transmisa de Institutia Prefectului. Potrivit sursei citate, barbatul a fost ridicat de jandarmi si transferat la Sectia de psihiatrie…

- 40 de decese in Romania, din cauza COVID-19, intre care și o tanara de 27 de ani, bolnava de diabet. Inca doua decese au fost inregistrate duminica. Deces 39 Barbat, 71 ani, județul Suceava (contact cu o persoana care a revenit din Austria). In data de 25.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru…

- O fata de 27 de ani din Botoșani este cea mai tanara persoana infectata cu COVID-19 care a decedat in Romania. Numarul deceselor a ajuns la 40, a transmis, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Buletinul informativ: Deces 39 Barbat, 71 ani, județul Suceava (contact cu o persoana care a revenit…

- 2 In cursul acestei dimineți a fost inregistrat cel de-al 40-lea deces cauzat de infecția cu COVID-19, in Romania. Deces 39 Barbat, 71 ani, județul Suceava (contact cu o persoana care a revenit din Austria). In data de 25.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la…

- Un barbat inarmat a amenintat mai multi medici de la sectia de Pediatrie din cadrul Spitalului Judetean."Azi noapte, in jurul orei 1:30, agentii Zip Escort, care asigurau serviciul de paza in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Constanta, si au altertat colegii de interventie, comunicandu le ca un…