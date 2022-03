Stiri pe aceeasi tema

Presedintele SUA, Joe Biden, si cel al Chinei, Xi Jinping, vor discuta, vineri, despre invazia Rusiei in Ucraina, potrivit unei declaratii transmise de Casa Alba, citata de CNN.

Statele Unite au aplicat marți noi sancțiuni impotriva președintelui belarus Alexander Lukașenko, care s-a aliat cu Rusia in razboiul din Ucraina.

Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi ca omologul sau rus, Vladimir Putin, a formulat conditii inacceptabile pentru un armistitiu in Ucraina, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Presedintele american Joe Biden a reiterat, in discursul privind Starea Uniunii, ca SUA nu va trimite trupe in Ucraina, in urma invaziei Rusiei, relateaza CNN. El a transmis ca SUA este alaturi de poporul ucrainean si ca au fost trimise trupe in Europa "pentru a proteja aliatii NATO in eventualitatea…

Președintele iranian Ebrahim Raisi a subliniat duminica hotararea Iranului de a depune eforturi diplomatice pentru a ajuta la rezolvarea crizei din Ucraina, adaugand ca Teheranul este pregatit sa-și joace rolul de a restabili pacea in țara.

Presedintele lituanian Gitanas Nauseda a declarat joi ca va institui starea de urgenta pe teritoriul Lituaniei dupa atacul aerian si terestru al armatei ruse impotriva Ucrainei, relateaza AFP.

Europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP, reacționeaza la decizia Rusiei de a ataca Ucraina, joi dimineața. Acesta vorbește despre interesul Romaniei care trebuie sa primeze și il numește pe Putin „micul Stalin".

Presedintele SUA, Joseph Biden, a emis, luni seara, un ordin executiv care prevede sanctiuni punctuale impotriva Rusiei, reiterand amenintarea cu masuri economice masive in cazul unei invazii in Ucraina.