- Federația Romana de Fotbal a pus in vanzare biletele pentru Supercupa Romaniei 2022, meciul CFR Cluj - Sepsi. Duelul va avea loc pe 9 iulie, la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”, de la ora 20:30. Meciul de la Arad va desvhide noul sezon fotbalistic din Romania și va fi primul joc oficial din țara…

- Supercupa Romaniei, care va opune echipele CFR Cluj, campioana Romaniei, si castigatoarea Cupei Romaniei, va fi primul meci de fotbal care va beneficia de arbitraj video.„Toate meciurile din Liga I din sezonul urmator vor beneficia de asistenta video pentru arbitraj, iar primul meci din Romania care…

