- Argentina s-a calificat dramatic in semifinalele Cupei Mondiale din Qatar, dupa ce a invins Olanda la loviturile de la 11 metri. La finalul partidei, sud-americanii s-au bucurat ostentativ in fața adversarilor, iar FIFA a decis sa ia masuri. Argentina – Olanda a fost cel mai dramatic meci de la aceasta…

- Gigi Becali a anunțat ca vrea sa-l aduca in aceasta iarna la FCSB pe Arnold Garita. Atacantul de 27 de ani s-a remarcat la FC Argeș in principal datorita reușitelor pe contraatac, arsenal pe care roș-albaștrii il utilizeaza rar in Superliga. Becali l-a ochit pe varful camerunez in doua meciuri: „Garita…

- De ieri toți ochii lumii sunt pe Campionatul Mondial de fotbal din Qatar. A 22-a ediție a Campionatului Mondial de fotbal nu este una fara controverse, scandaluri și acuzații dure la adresa organizatorilor. Din pacate, in acest vartej a fost prins și unul din cei mai mari actori de la Hollywood. Morgan…

- Petrolul și-a aflat ”coordonatele” finalului de an 2022, Liga Profesionista de Fotbal anunțand programul ultimelor etape. Astfel, petroliștii vor lua vacanța duminica, 18 decembrie, dupa partida cu CSU Craiova (a lui Mititelu), programata de la orele 14,30. Galben-albaștrii vor mai juca in noiembrie…

- Cea mai probabila finala a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar (20 noiembrie - 18 decembrie 2022) este intre Argentina si Franta, cu posibilitatea ca actuala campioana a lumii sa-si pastreze titlul, conform unui studiu realizat de banca braziliana de investitii XP, care a folosit modele matematice…

Campioana CFR Cluj a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FC U Craiova 1948, in etapa a XVII-a din Superliga, anunța News.ro.

- CFR Cluj a invins fara emoții FCU Craiova 1948, scor 3-1, dupa un meci spectaculos in care fiecare echipa a lovit bara de doua ori. Campioana ajunge la doar un punct in spatele Rapidului, avand și doua meciuri restante de disputat.

- Meciul dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești, din etapa a 12-a a Ligii 1, s-a terminat cu victoria la limita a elevilor lui Dan Petrescu, scor 1-0, iar campionii sunt constant acuzati ca nu joaca fotbal.