Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) a anunțat ca, joi, au plecat spre Lituania 20.000 de maști de protecție in sprijinul echipajelor care lupta impotriva COVID-19 din Lituania.Potrivit IGSU, este vorba de o misiune umanitara derulata in sprijinul țarilor care se confrunta…

- Pandemia le-a dat idei unor start-up-uri, care au creat gadgeturi care te protejeaza de coronavirus. Masca de protectie SMART se conecteaza la telefonul mobil si proprietarul este notificat cand trebuie sa schimbe filtrele de aer.Coronavirusul a schimbat complet felul in care traim. Tot mai…

- Manușile de unica folosința nu protejeaza cu adevarat impotriva noului coronavirus. De fapt, ele pot crește chiar riscul unei infecții, din mai multe motive. In supermarketuri, la piața, in viața de zi cu zi... oamenii sunt vazuți din ce in ce mai des purtand nu numai maști, ci și manuși de…

- Am pierdut startul cu maștile de protecție. Dar inca nu e prea tarziu -- deși ofera doar o protecție parțiala, aceste maști pot fi foarte utile. Daca incepem sa purtam maști de protecție, putem reduce raspandirea coronavirusului, ne spun specialiștii.Daca acum o luna doar organizațiile medicale din…

- Acoperirea feței cu masca de protecție a devenit obligație in comuna Vama Buzaului, din județul Brașov, ca masura specifica pentru prevenirea raspandirii COVID-19, Comitetul Local pentru Situații de Urgența a emis o Hotarare prin care purtarea maștii de protecție este obligație, și nu recomandare. „Incepand…

- Organizația Mondiala a Sanatatii trage un semnal de alarma pentru intreaga polulație cu privire la obligativitatea de a purta maști de protecție. Reprezentanții OMS spun ca aceste maști nu sunt soluția miracol impotriva coronavirusului, ele fiind eficiente doar atunci cand se respecta toata masurile…

- Teama de a se infecta cu COVID-19 atunci cand ies din case pentru cumparaturi i-a determinat pe italieni sa apeleze la cele mai inedite masuri de protecție.Italia continua sa fie țara europeana cea mai afectata de pandemia de COVID-19. Pana miercuri la pranz, aveau raportate 105.792 de persoane infectate…

- Organizația Mondiala a Sanatații a transmis ca noul coronavirus nu se transmite prin aer. Așadar, maștile de protecție nu sunt necesare unei persoane care nu are virusul și nu intra in contact cu o persoana infectata. Potrivit celui mai nou studiu realizat de OMS, Covid-19 se poate transmite prin tuse…