- Un camin de batrani modern, construit cu fonduri europene, din judetul Galati, a fost inchis dupa perioada de monitorizare deoarece autoritațile nu au mai putut acoperi cheltuielile cu intretinerea si plata salariilor. In prezent, in camin se organizeaza evenimente pentru comunitate.

- Omul de afaceri Viorel Catarama dezvaluie un caz revoltator in scandalul azilurilor din Romania. Un camin Crucea Roșie din Vrancea funcționa fara autorizație. A fost inchis rapid, dupa ce autoritațile au descoperit acolo mizerie și mancare expirata."In data de 12 Iulie, autoritațile din județul…

- In a patra zi a controalelor efectuate sub coordonarea Prefecturii Timis in centrele sociale din judet, au fost descoperite problem mari doar la un camin pentru persoana varstnice din Timisoara: Senior House Royal. S-a dispus inchiderea a patru camere si a salii de mese. In urma acțiunilor de control…

- In a treia zi a controalelor efectuate sub coordonarea Prefecturii Timis in centrele sociale din judet, a fost inchis temporar un amplasament din Buzias destinat persoanelor varstnice. Cele 32 de persoane din centru vor fi relocate pan la remedierea problemelor In cursul zilei de astazi, cele trei comisii…

- Inca un camin de batrani neautorizat, descoperit in Gorj. Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a identificat miercuri un centru de batrani neautorizat, pe raza municipiului Targu Jiu. IPJ Gorj a primit sarcini de la prefectul județului Gorj pentru efectuarea unor verificari suplimentare, in vederea…

- Atunci cand te afli in cautarea unui camin pentru o persoana draga care sufera de Alzheimer, este deosebit de important sa fii bine informat pentru a putea lua cea mai buna decizie posibila. In continuare, vor fi prezentate aspectele esențiale pe care ar trebui sa le iei in considerare daca ești in…

- Pentru orice persoana devine mai greu sa se descuce de una singura o data ce ajunge la o anumita varsta, in special daca este vorba și de cineva care sufera de anumite afecțiuni și probleme medicale, mai mult sau mai puțin grave.

- Un centru de ingrijire a varstnicilor din judetul Ilfov a fost inchis temporar de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), iar cei 22 de pacienti au fost mutati in alte locuri. Comisarii au gasit mai multe nereguli, printre care mizerie in spatiile de cazare si produse expirate…