- Daca o persoana draga din familia ta a ajuns la o varsta inaintata și iți faci griji pentru bunastarea și siguranța acesteia, atunci probabil ca ar trebui sa iei in considerare varianta internarii acesteia intr-un camin batrani special creat și adaptat pe

- Caminele de batrani din Romania au intrat in atenția autoritaților, dupa scandalul ”azilele groazei”. Au fost luați in vizor și soliștii de opera Romeo și Julia Saleno, care ar deține un camin de batrani in Pipera și unde recent s-ar fi gasit mari nereguli. Iata prima declarație, exclusiv pentru Playtech…

- Cele 105 centre rezidețiale și camine de batrani, copii și persoane cu handicap din județul Bacau vor fi controlate incepand de astazi, decizia fiind luata dupa scandalul „azilelor groazei” din zona Capitalei. Prefectul Lucian Bogdanel a anunțat inființarea a cinci comisii mixte coordonate de Instituția…

- Ligia Gheorghe (Enache), consiliera Gabrielei Firea, „a solicitat astazi suspendarea contractului de munca” pe perioada desfașurarii anchetei „pentru a nu afecta percepția publica privind activitatea ministrului Gabriela Firea”, a anunțat Ministerul Familiei, vineri, 7 iulie.„Orice fel de abuz asupra…

- Șase batrani cu dizabilitați dintre cei care erau obligați sa munceasca, nu primeau hrana, medicamente și nici nu erau curațați au ajuns la spital. 50 au ajuns in centre de ingrijire, iar 42 sunt evaluați medical.

- Un barbat de 75 de ani și o femeie de 78 de ani au fost omorați marți seara in apartamentul in care locuiau, in centrul Timișoarei, chiar langa Palatul Dicasterial. Criminalul a fost surprins de camerele de supraveghere

- Atunci cand te afli in cautarea unui camin pentru o persoana draga care sufera de Alzheimer, este deosebit de important sa fii bine informat pentru a putea lua cea mai buna decizie posibila. In continuare, vor fi prezentate aspectele esențiale pe care ar trebui sa le iei in considerare daca ești in…

- Pentru orice persoana devine mai greu sa se descuce de una singura o data ce ajunge la o anumita varsta, in special daca este vorba și de cineva care sufera de anumite afecțiuni și probleme medicale, mai mult sau mai puțin grave.