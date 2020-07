Cel mai placut și relaxant loc este acasa. Majoritatea oamenilor iși petrec cea mai mare parte a activitații casnice in bucatarie. Bucataria a devenit un spațiu de socializare, nu doar de servit masa. Tot aici se creeaza și cele mai frumoase amintiri. In bucatarie ne savuram cafeaua dimineața sau cand vin prietenii in vizita și tot aici au loc celebrele mese in familie. Din aceste motive este foarte important ca bucataria sa ne ofere confortul necesar pentru timpul petrecut in ea. Cu toții ne dorim bucatarii de lux pentru ca acestea confera atat funcționalitatea cat și design. Pentru ca o bucatarie…