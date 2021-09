Află răspunsul: Trebuie să te vaccinezi și anti-Covid, și anti-gripal? Valeriu Gheorghita, coordonator al campaniei nationale de vaccinare, recomanda ca persoanele care au primit unul dintre serurile anti-COVID sa se vaccineze si anti-gripal, explicand ca raspunsul imun dat de vaccinul anti-COVID nu protejeaza fata de infectia data de virusul gripal. „Impotriva virusului gripal sezonier, cu siguranta da (este nevoie de imunizare – n.r.) pentru ca raspunsul imun nu este unul incrucisat. Practic, raspunsul imun dupa vaccinarea impotriva COVID-19 nu ne protejeaza fata de o infectie gripala. Ne protejeaza, in schimb, fata de infectia gripala respectarea celorlalte masuri… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

