- Atmosfera calda și incarcata de emoții, ieri seara, in curtea interioara de pe Dornei 14: Claudiu Homei, elev in clasa a XI-a la Liceul „Corneliu Baba” și-a vernisat prima expoziție de fotografie. Claudiu Homei face naveta la Bistrița din Șieu Odorhei. Ideea unei expoziții foto i-a venit dupa ce a vizitat…

- FCSB a plecat duminica dimineața in cantonamentul din Olanda. Campioana Romaniei a facut o schimbare vestimentara. „Roș-albaștrii” s-au imbracat intr-un trening negru cu scris mov. Elevii lui Elias Charalambous au venit cu voie buna pe Otopeni. Mihai Pintilii și Charalambous au ajuns impreuna și au…

- Magistratul Judecatoriei Constanta nu se afla pentru prima data in atentia Sectiei pentru Judecatori in materie disciplinara a CSM.Magistratul Razvan Vladimir Davidencu, din cadrul Sectiei Civile a Judecatoriei Constanta, se afla din nou in atentia Sectiei pentru Judecatori in materie disciplinara a…

- Anul viitor, Skoda va lansa pe piața noul Enyaq facelift. Versiunea actualizata a primului model electric al marcii cehe va aduce imbunatațiri tehnice, dar și modificari la nivel vizual. De altfel, noul Enyaq facelift va adopta parțial noul limbaj de design al marcii, botezat Modern Solid. In imaginile…

- București, 29 aprilie 2024. ISRA Design, una dintre cele mai inovatoare și de incredere studiouri de design interior din Romania, a avut onoarea sa prezinte in premiera, la prestigiosul eveniment Salone del Mobile din Milano 2024, prima colecție de mobili

- 24 aprilie: Incepe vernisajul „Materie și Icoana” la Muzeul Municipal „Ioan Raica”. Ateliere de pictare a icoanelor pentru elevi 24 aprilie: Incepe vernisajul „Materie și Icoana” la Muzeul Municipal „Ioan Raica”. Ateliere de pictare a icoanelor pentru elevi Din data de 24 aprilie pana in 15 mai, sebeșenii…

- Continue reading Studenții clujeni de la UTCN, locul 2 la o competiție de design seismic din SUA. Profesor coordonator: „Studenții conștientizeaza ca au toate cele necesare ca sa concureze de la egal cu studenții de la cele mai bune universitați din lume” at Info real.

- O modificare legislativa aprobata de Camera Deputaților aduce o noutate importanta pentru cuplurile aflate in divorț și copiii lor.Parlamentarii au aprobat introducerea noțiunii de instrainare parinteasca, privita ca o forma de violența psihologica asupra minorilor.